Минобороны Британии прокомментировало, можно ли доверять "слитым" документам Пентагона

В Британии призвала критично относиться к распространенной в Сети информации.

Министерство обороны Великобритании предупреждает, что в слитых в Сети секретных документах США, в которых в частности содержится информация о войне в Украине, есть "серьезный уровень неточности".

Об этом говорится в заявлении британского Минобороны.

"Широко известная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут распространять дезинформацию", – пишет британское оборонное ведомство.

Напомним, американское издание New York Times сообщило, что в Сеть попали засекреченные документы о состоянии ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

В США заявили, что утечка разведданных США может иметь роковые последствия для украинцев.

Впоследствии стало известно, что утечка секретных документов из США затронула не только Украину. Например, в одном из секретных документов разведки США, который "слили" в Сеть, говорится о намерениях Египта изготовить до 40 000 ракет для тайной доставки в Россию. В России в свою очередь отрицают эту информацию.

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