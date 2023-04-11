Міноборони Британії прокоментувало, чи можна довіряти "злитим" документам Пентагону

У Британії закликала критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.

Міністерство оборони Великої Британії попереджає, що у злитих до Мережі секретних документах США, у яких зокрема, міститься інформація щодо війни в Україні, є "серйозний рівень неточності".

Про це йдеться у заяві британського Міноборони.

"Широко відомий витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію", – пише британське оборонне відомство.

Нагадаємо, американське видання New York Times повідомило, що до Мережі потрапили засекречені документи про стан ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

У США заявили, що витік розвідданих США може мати фатальні наслідки для українців.

Згодом стало відомо, що витік секретних документів із США торкнувся не лише України. Наприклад, в одному із секретних документів розвідки США, який "злили" у Мережу, йдеться про наміри Єгипту виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії. У Росії своєю чергою заперечили цю інформацію.

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