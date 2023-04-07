Злитий "план контрнаступу ЗСУ" – спецоперація російських спецслужб: заява ГУР

У розвідці не виключають, що спецслужби РФ могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу для України.

В ГУР Міноборони України повідомили, що опубліковані в Мережі так звані "засекречені військові документи" про плани начебто контрнаступу ЗСУ є неправдивими та спецоперацією з боку спецслужб РФ.

Про це представник української розвідки Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 квітня.

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел", – прокоментував опубліковані дані Юсов.

Він додав – щодо потреб української армії, то ця тема багато обговорювана на всіх рівнях.

"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів (Пентагону – ред.). Але українському суспільств немає підстав переживати", – запевнив представник ГУР.

Він наголосив, що контрнаступ ЗСУ обов’язково відбудеться, і головні плани України російські загарбники побачать та відчують безпосередньо на полі бою.

У розвідці не виключають, що російські спецслужби могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнитиздопомогу для України від західних партнерів.

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Юсов також погодився із нещодавньою заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, який заявив про засекреченість плану контрнаступу.

"Пан Данілов знає, про що говорить. Це надсекретна інформація. Остаточне рішення приймає українське військово-політичне керівництво", – сказав представник ГУР МО.

Що відомо про злиті "засекречені документи"

Видання NYT повідомило, що в Мережі з'явилися "засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом". Американські аналітики сказали, що деякі розділи "документів" могли бути змінені: там завищені американські оцінки українських втрат і занижені оцінки – російських. Це може свідчити про спроби дезінформації з боку РФ.

За інформацією видання, Пентагон зараз розслідує, хто міг стояти за витоком цих "документів".

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