Данілов про контрнаступ ЗСУ: "Коли почнеться, ви все це побачите"

Посадовець прогнозує, що окупанти або добровільно залишать території України, або ж вирушать додому "Вантажем 200".

Інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це посадовець повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

Данілов зазначив, що на сьогодні дуже обмежена кількість людей володіють інформацією, де, коли і як саме розпочнуться "ті чи інші дії на території нашої планети".

"Чи не більше трьох-п’яти людей володіють, які дотичні до цих людей", – уточнив секретар РНБО.

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", – наголосив Данілов.

Він пояснив, що майбутній контрнаступ ЗСУ буде явно не на користь Росії, тому там "дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі".

"Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого РФ вдерлася на нашу територію? Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву "Вантаж 200", – запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, що контрнаступ ЗСУ має розпочатися протягом квітня-травня за кількома напрямками. Зокрема, багато залежить від погоди.

Водночас 3 квітня постпред США при НАТО Джуліанн Сміт озвучила інформацію про те, що Україна почне контрнаступ уже найближчими тижнями.

Як наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, війна триватиме доти, допоки не будуть звільнені усі території, включно із Кримом та Донбасом. Зокрема, за оцінками Подоляка, до Криму ЗСУ можуть зайти за п’ять-шість місяців.

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