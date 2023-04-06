Данилов о контрнаступлении ВСУ: "Когда начнется, вы все это увидите"

Информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта, однако когда он начнется, граждане это увидят – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом чиновник сообщил в эфире "Радио Свобода".

Данилов отметил, что на сегодняшний день очень ограниченное количество людей владеют информацией, где, когда и как именно начнутся "те или иные действия на территории нашей планеты".

"Не более трех-пяти человек владеют, которые причастны к этим людям", – уточнил секретарь СНБО.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", – подчеркнул Данилов.

Он пояснил, что предстоящее контрнаступление ВСУ будет явно не в пользу России, поэтому там "очень волнуются по поводу событий, которые будут происходить в дальнейшем".

"Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, для чего мы делаем. Мы не понимаем, для чего РФ ворвалась на нашу территорию? Но, поверьте, они все отсюда отправятся соответствующим способом. Или добровольно покинут наши территории, или будут туда отправлены грузом, который называется "Груз 200", – заверил секретарь СНБО.

Напомним, в конце марта министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля-мая по нескольким направлениям. В частности, многое зависит от погоды.

В то же время 3 апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит озвучила информацию о том, что Украина начнет контрнаступление уже в ближайшие недели.

Как подчеркнул советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, война будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все территории, включая Крым и Донбасс. В частности, по оценкам Подоляка, в Крым ВСУ могут зайти через пять-шесть месяцев.

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