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Контрнаступление ВСУ: Резников раскрыл дату начала и направления

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Контрнаступление ВСУ: Резников раскрыл дату начала и направления

Фото: Associated Press

Именно во время контрнаступления на поле боя можно будет увидеть переданные союзниками танки Leopard.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая.

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью ERR.

Резников ответил на вопрос, когда на фронте появятся переданные западными союзниками боевые танки Leopard, сказав, что эти машины можно будет увидеть "в контратаке по решению нашего Генштаба".

"Уже (контрнаступление – ред.) планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле-мае мы их (танки – ред.) увидим", – рассказал министр обороны.

Он также анонсировал в этом году положительные изменения для Украины. Резников убежден, что украинские защитники продолжат освобождать оккупированные территории, как это было в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, в Украину уже поступили танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.

Заметим, по оценкам военного аналитика Майкла Кларка, ВСУ не начнут большое контрнаступление, пока не сформируют полноценную танковую бригаду из полученных западных машин. Речь идет о около 100 танках.

Добавым, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и снабжением западного оружия.

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Дата публикации
Просмотры
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