Первые Challenger 2 и Leopard 2 уже в Украине – какие задачи они будут выполнять

На днях в Украину прибыли первые британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Еще до этих машин были включены комплекты с боеприпасами и запчастями. Министр обороны Алексей Резников проехался на первом таком танке и сообщил, что скоро "эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач".

Для выполнения каких именно задач может использоваться первая партия современных британских танков, рассказал в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Они легкие в управлении, но не настолько, насколько могут казаться. Вождение танка, непосредственное передвижение на нем – это не так сложно. Но надо понимать, что технические особенности по наведению и уничтожению целей в боях в разных условиях – это важный компонент, которым безусловно нужно овладевать, что и делали фактически на своем энтузиазме и по ускоренной программе, то есть стараясь как можно быстрее приобрести эти навыки, наши танкисты в Великобритании. сегодня профессиональные навыки для того, чтобы их как можно более эффективно применить", — пояснил эксперт.

Также, по словам Мусиенко, хотя танки западного образца можно использовать для наступательных действий, однако только военное командование будет определять, как и где использовать эту боевую технику.

"Что касается непосредственного боевого применения — это уже по усмотрению командования. С точки зрения того, как можно использовать танк, его можно использовать для наступательных действий. Но значит ли это, что он может быть использован исключительно для этого — нет. Танк — это единица огневой поддержки механизированных подразделений, пехоты на любых местах ведения боевых действий. На сегодняшний день танки у нас выполняют задачи и танкисты постоянно по всей линии фронта, где продолжаются активные боевые действия – Бахмут, районы Кременной, Авдеевки, Угледара. Практично везде есть наши механизированные подразделения, которые также выполняют задачи огневой поддержки и уничтожают позиции врага", — резюмировал Александр Мусиенко.

Напомним, стало известно, сколько всего Украина получит танки от союзников.

Министр обороны Германии Борис Писториус также прокомментировал передачу Leopard 2 Украине.

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