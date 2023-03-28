"Обещано — исполнено": министр бороны Германии прокомментировал передачу Leopard 2 Украине

Писториус убежден, что техника будет иметь решающее значение на фронте.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечает, что Берлин выполняет в сроки взятые на себя обязательства по военной помощи Украине. В частности, по передаче танков Leopard 2.

Об этом немецкий министр написал в своем Twitter.

"Обещано – выполнено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6, а также пакеты с боеприпасами и запасными частями прибыли сегодня (27 марта – Ред.) в Украину", – написал Писториус.

Глава немецкого ведомства подчеркнул, что поставки танков Силам обороны состоялись в указанные сроки. По словам Писториуса, военная техника будет иметь решающее значение на фронте.

"На нас можно положиться", — отметил Писториус и отметил, что ФРГ передала украинской стороне на четыре танка больше, чем было согласовано.

Напомним, ранее Spiegel со ссылкой на собственные источники писало, что 18 Leopard 2 уже прибыли в Украину. Приблизительно это спустя два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки.

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