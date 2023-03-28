Таропрогноз на 27 марта-2 апреля 2023: что карты нам предвещают

Издавна люди хотят узнать свое будущее и во всех культурах мира есть немало способов для этого. Например, украинские девушки гадали на варениках, а римские жрецы — за полетами птиц и внутренностей животных. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

ПРОГНОЗ ТАРО В ЛЮБВИ

Сферу любви и отношений в течение следующей недели характеризует карта Таро под названием "Солнце". Эта карта говорит о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдете от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

Перед вами – чистая страница. Поверьте в то, что определенные проблемы в отношениях, если они есть, решиться быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этой недели поразмышляйте над тем, можете ли спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и радуйтесь. Любите жизнь и будет принимать себя такой, какой вы есть.

ПРОГНОЗ ТАРО НА КАРЬЕРУ И РАБОТУ

Ситуацию с карьерой и работой на следующие семь дней ознаменует карта Таро, которая называется "Король мечей". Она говорит о том, что многие проблемы можно избежать благодаря минутам размышлений. Также говорится, что сейчас нужно обратиться за советом к умному и уверенному в себе мужчине, который сыграет важную роль в вашей жизни. Поэтому обратитесь к эксперту и воспользуйтесь его помощью.

Также подумайте, какую ситуацию или вызов на работе недостаточно обдумали, в чем вам по-настоящему не хватает стратегии. Также попробуйте найти дело, которое требует от вас значительных интеллектуальных усилий. Попытайтесь выяснить определенную ситуацию, решать проблему. Потому вступайте в дискуссии и используйте свой мозг как меч.

В течение следующей недели хорошо прослушать лекции или видеоблоги по темам, которые вам необходимы в работе. А чтобы запустить мозг к работе после праздников, играйте в интеллектуальные игры. К примеру, шахматы. Да-да, вам не послышалось – шахматы.

В общем, критически смотрите на ситуацию или проблемы и вы обязательно найдете правильный выход из ситуации.

ПРОГНОЗ ТАРО НА ФИНАНСЫ

Эту неделю четко можно описать с помощью карты Таро, которая называется "Тройка пентаклей". Эта карта говорит о небольшом прогрессе в сфере финансов. Поэтому, для того чтобы двигаться вперед, вы должны выяснить, что не дает вам двигаться дальше. Переведите ваше поведение на более зрелый уровень. Если вы будете умело двигаться, то выдержите этот экзамен судьбы.

Не ходите кругами. Примите этот кризис как проверку ваших возможностей, благодаря чему вы станете мудрее и сильнее. Докажите себе и другим, что решились преодолеть преграды, перед которыми долго останавливались. Используйте ваши способности.

Задумайтесь над тем, как вы можете использовать свои возможности. В какой сфере вам нужно доказать свою квалификацию, чтобы получить значительный финансовый результат, как далеко вы зашли. Прежде чем танцевать на канате, сначала научитесь на нем ходить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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