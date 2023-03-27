В Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 от Германии — Spiegel

Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, они прибыли в Украину.
18 танков Leopard 2, которые Германия пообещала передать ВСУ по защите от российской агрессии, уже прибыли в Украину.
Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, время пришло: танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на предложение российских пропагандистов снять танки Т-34 с постаментов для создания танковой дивизии. Резников заявил, что современные западные танки, пожалуй, уже "должны быть напуганы".
Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Швеции (Риксдаг) одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи с артустановками Archer и танками Leopard 2.
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