В Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 от Германии — Spiegel

Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, они прибыли в Украину.

18 танков Leopard 2, которые Германия пообещала передать ВСУ по защите от российской агрессии, уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, время пришло: танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на предложение российских пропагандистов снять танки Т-34 с постаментов для создания танковой дивизии. Резников заявил, что современные западные танки, пожалуй, уже "должны быть напуганы".

Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Швеции (Риксдаг) одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи с артустановками Archer и танками Leopard 2.

Читайте также: