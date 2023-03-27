"Мы должны дойти до правильного финала": Подоляк назвал варианты наказания РФ

Россияне продолжают прицельно обстреливать Украину ракеты, в частности попадают в жилые дома. Более того, уже даже не делают вид, что целятся в военные или инфраструктурные объекты.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

Он отмечает, что если не наказать такие преступления, то нет смысла говорить о каких-то ценностях, о качественных прогрессивных развитиях человечества, о гуманистическом обществе.

"Россия сейчас действительно не имеет никаких военных целей. Она имеет одну цель, которую публично выражает на разных площадках — демонстративно уничтожить максимальное количество гражданского населения Украины. Единственная их цель была — оккупировать гигантскую территорию, максимально проредить здесь население, поставить комендатуры, концентрационные лагеря, уничтожать людей", — говорит Подоляк.

Он добавляет, что россияне уже отказались от концепции оккупации. Кроме того, они понимают, что захватить Украину, прикрываясь денацификациями, демилитаризациями – это фикция.

"Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации. К сожалению, еще есть какие-то люди в других странах, которые воспринимают Россию как страну, живущую по определенным правилам. Но это не так. У нас, и это президент Владимир Зеленский неоднократно фиксировал, цель конкретная — никакие переговоры с этими субъектами. Любые переговоры с ними сейчас, на их условиях будут означать, что мы не накажем виновных", — отмечает советник Офиса президента.

Подоляк резюмирует, что мы должны дойти до правильного финала: либо физически – исчезновением их с карты человеческой цивилизации, либо юридически – пожизненными терминами. И ордер МКС уже говорит о том, что глобальные политические элиты приняли решение вынудить их ответить в полном объеме.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российско-украинская война не закончится без Крыма , который является для кремлевского диктатора Владимира Путина "кощеевой смертью".

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