Какому знаку Зодиака повезет 28 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 марта?

День, когда возможны любые – преимущественно приятные – сюрпризы, к которым нужно быть готовыми, хотя – как на первый, так и на любой другой – взгляд кажется, что это невозможно – слишком уж они непредсказуемы, в них просто невозможно поверить. Можно – и нужно – расставлять точки над "и" в отношениях с другими людьми, особенно если давно пора решить, что делать дальше: забывать обиды и жить дальше или раз и навсегда "закрывать гештальт". Главное, не откладывать важные разговор на потом – похоже, его и так слишком долго отодвигали в долгий ящик.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, являющиеся главными мечтателями Зодиака, как правило, не ограничивают себя в фантазиях, каждый раз искренне надеясь, что у них все сложится так, как им хочется. И сегодняшний день даст им возможность получить удовольствие от того, что их мечты станут реальностью. Если учесть характер представителей знака, то, скорее всего, они коснутся их личной жизни: те, кто пока еще не встретил свою вторую половинку, наконец-то обретет ее, а те, кто долгое время находится в неопределенных отношениях, получат предложение оформить их официально.

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