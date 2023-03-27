Якому знаку зодіаку пощастить 28 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 28 березня?

День, коли можливі будь-які – переважно приємні – сюрпризи, до яких потрібно бути готовими, хоча – як на перший, так і на будь-який інший – погляд здається, що це неможливо – надто вони непередбачувані, в них просто неможливо повірити. Можна – і потрібно – розставляти крапки над "і" у стосунках з іншими людьми, особливо якщо давно настав час вирішити, що робити далі: забувати образи і жити далі або раз і назавжди "закривати гештальт". Головне, не відкладати важливу розмову на потім – схоже, її й так надто довго відсували до довгої скриньки.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які є головними мрійниками зодіаку, зазвичай не обмежують себе у фантазіях, щоразу щиро сподіваючись, що у них все складеться так, як їм хочеться. І сьогоднішній день дасть їм можливість отримати насолоду від того, що їхні мрії стануть реальністю. Якщо взяти до уваги характер представників знака, то, найімовірніше, вони стосуватимуться їхнього особистого життя: ті, хто ще не зустрів свою другу половинку, нарешті отримають її, а ті, хто тривалий час перебуває в невизначених стосунках, отримають пропозицію оформити їх офіційно.

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