"Ми повинні дійти до правильного фіналу": Подоляк назвав варіанти покарання РФ

Росіяни продовжують прицільно обстрілювати Україну ракети, зокрема, влучають у житлові будинки. Ба більше, вже навіть не роблять вигляд, що ціляться у військові або інфраструктурні об'єкти.

Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН.

Він наголошує, що якщо не покарати такі злочини, то немає сенсу говорити про якісь цінності, про якісні прогресивні розвитки людства, про гуманістичне суспільство.

"Росія зараз дійсно не має ніяких військових цілей. Вона має одну мету, яку публічно висловлює на різних майданчиках - демонстративно знищити максимальну кількість цивільного населення України. Єдина їхня мета була - окупувати гігантську територію, максимально прорідити тут населення, поставити комендатури, концентраційні табори, знищувати людей", - каже Подоляк.

Він додає, що росіяни вже відмовилися від концепції окупації. Крім того, вони розуміють, що захопити Україну, прикриваючись денацифікаціями, демілітаризаціями - це фікція.

"Росія абсолютно відірвана від сучасної цивілізації. На жаль, ще є якісь люди в інших країнах, які сприймають Росію як країну, що живе за певними правилами. Але це не так. У нас, і це президент Володимир Зеленський неодноразово фіксував, мета конкретна - ніяких переговорів з цими суб'єктами. Будь-які переговори з ними зараз, на їхніх умовах означатимуть, що ми не покараємо винних", - зазначає радник Офісу президента.

Подоляк резюмує, що ми повинні дійти до правильного фіналу: або фізично - зникненням їх з карти людської цивілізації, або юридично - довічними термінами. І ордер МКС вже говорить про те, що глобальні політичні еліти прийняли рішення змусити їх відповісти в повному обсязі.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російсько-українська війна не закінчиться без Криму, який є для кремлівсього диктатора Володимира Путіна "кощеєвою смертю".

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