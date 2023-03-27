До України вже прибули 18 танків Leopard 2 від Німеччини - Spiegel

Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, вони прибули в Україну.

18 танків Leopard 2, які Німеччина пообіцяла передати ЗСУ для захисту від російської агресії, вже прибули в Україну.

Про це інформує видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на пропозицію російських пропагандистів зняти танки Т-34 з постаментів для того, щоб створити танкову дивізію. Резніков заявив, що сучасні західні танки, мабуть, вже "мають бути налякані".

Крім того, ми раніше інформували, що парламент Швеції (Риксдаг) схвалив пропозицію уряду про передавання Україні нового пакета військової допомоги з артустановками Archer і танками Leopard 2.

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