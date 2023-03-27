Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Міноборони Британії показали, як українські військові освоюють Challenger 2

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Міноборони Британії показали, як українські військові освоюють Challenger 2

Фото: Українська правда

Військові Збройних сил України проходять навчання у Великій Британії з опанування танків Challenger 2.

У Міністерстві оборони Великої Британії показали навчання українських танкістів на танках Challenger 2, які передають Україні.

Відео Міністерство Британії оприлюднило у Twitter.

У мініфільмі показано, як танкісти у супроводі перекладачів вчаться пересуватися по різних типах покриття, зокрема,  асфальтованих дорогах, грунтах, ускладненому рельєфу тощо.

Крім того, українські воїни також знайомляться зі снарядами до озброєння танка, відпрацьовують процеси на спеціальних симуляторах. Обличчя у більшості українських військових розмиті з міркувань безпеки.

Нагадаємо, військові Збройних сил України проходять навчання у Великій Британії з опанування танків Challenger 2.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
423
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація