У Міноборони Британії показали, як українські військові освоюють Challenger 2

Військові Збройних сил України проходять навчання у Великій Британії з опанування танків Challenger 2.

У Міністерстві оборони Великої Британії показали навчання українських танкістів на танках Challenger 2, які передають Україні.

Відео Міністерство Британії оприлюднило у Twitter.

У мініфільмі показано, як танкісти у супроводі перекладачів вчаться пересуватися по різних типах покриття, зокрема, асфальтованих дорогах, грунтах, ускладненому рельєфу тощо.

Крім того, українські воїни також знайомляться зі снарядами до озброєння танка, відпрацьовують процеси на спеціальних симуляторах. Обличчя у більшості українських військових розмиті з міркувань безпеки.