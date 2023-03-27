Путін "хапається" за ядерну зброю від відчаю - Юсов

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі означає, що у Кремлі намагаються підняти ставки.

Російський диктатор Володимир Путін від відчаю вдається до прямого ядерного шантажу, оскільки зазнає поразки на полі бою у війні.

Таку думку висловив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Радіо Свобода.

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Заява про розміщення ядерної зброї на території Білорусі означає, що у Кремлі намагаються підняти ставки.

"Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують", - заявив Юсов.

На питання чи відомі українській розвідці випадки переміщення ядерного потенціалу РФ та будування сховищ на території Білорусі, Юсов відповів: "Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об’єктів".

Також він заявив, що вся ситуація навколо ядерної зброї у Білорусі виглядає як "жонглювання словами".

"Про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться", – підсумував Юсов.

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що реакція країн Заходу та запровадження нових санкцій ніяк не вплинуть на рішення Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що після погрози російського диктатора Володимира Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій.

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