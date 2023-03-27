Жінка вбила своїх двох доньок, аби помститися колишньому чоловікові

У Вірджинії, США, засудили жінку за вбивство двох доньок.

37-річна Вероніка Янгблад зізналася, що застрелила своїх дітей, 15-річну Шерон Кастро та 5-річну Бруклін Янгблад 5 серпня 2018 року. Втім, вона не визнала себе винною через неосудність.

Про це пише washingtonpost.com.

Зі свого боку, прокурор розкритикував слова про неосудність і заявив, що Янгблад бреше: "Ця людина хоче маніпулювати, брехати, створювати хаос, і все це заради особистої вигоди. Янгблад зла, егоїстична і мстива".

За словами прокурорів, таким чином Вероніка хотіла помститися її колишньому чоловікові, який планував забрати до себе жити молодшу доньку.

Повідомляється, коли Шерон лежала при смерті, її мама зателефонувала своєму ексу, щоб сказати, що ненавидить його та застрелила дітей. Янгблад придбала пістолет за дев'ять днів до вбивства.

Вона дала своїм дітям снодійні жувальні гумки, щоб вони не змогли зупинити її. Маленька Бруклін загинула на місці від кулі в голову. У Шерон мама вистрілила двічі - один раз у спину і один раз у груди. Дівчинка встигла зателефонувати 911 і все розповісти. Вона померла у лікарні.

Суд тривав два тижні. Присяжним знадобився день, щоб визнати її винною.

"Ця справа виходить далеко за межі простого психічного захворювання. Це виходить далеко за межі депресії. Це виходить далеко за межі посттравматичного стресового розладу. Це виходить далеко за межі самогубства», - заявила помічниця прокурора Келсі Гілл.

Нагадаємо, через дев'ять років після вбивства в Індії винесли вирок двом чоловікам на підставі "свідчень" папуги. Він назвав ім'я злочинця і допоміг розкрити резонансне вбивство.

Читайте також: