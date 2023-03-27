Женщина убила своих двух дочерей, чтобы отомстить бывшему мужу

Экс-муж планировал забрать к себе жить одного ребенка.

В Вирджинии, США, осудили женщину за убийство двух дочерей.

37-летняя Вероника Янгблад призналась, что застрелила своих детей, 15-летнюю Шэрон Кастро и 5-летнюю Бруклин Янгблад 5 августа в 2018 году. Впрочем, она не признала себя виновной из-за невменяемости.

Об этом пишет washingtonpost.com.

Со своей стороны прокурор раскритиковал слова о невменяемости и заявил, что Янгблад лжет: "Этот человек хочет манипулировать, лгать, создавать хаос, и все это ради личной выгоды. Янгблад злая, эгоистичная и мстительная".

По словам прокуроров, таким образом Вероника хотела отомстить ее бывшему мужу, планировавшему забрать к себе жить младшую дочь.

Сообщается, когда Шэрон лежала при смерти, ее мама позвонила по телефону своему эксу, чтобы сказать, что ненавидит его и застрелила детей. Янгблад приобрела пистолет за девять дней до убийства.

Она дала своим детям снотворные жевательные резинки, чтобы они не смогли остановить ее. Маленькая Бруклин погибла на месте от пули в голову. В Шэрон мама выстрелила дважды – один раз в спину и один раз в грудь. Девочка успела позвонить 911 и все рассказать. Она скончалась в больнице.

Суд длился две недели. Присяжным понадобился день, чтобы признать ее виновной.

"Это дело выходит далеко за пределы простого психического заболевания. Это выходит далеко за пределы депрессии. Это выходит за рамки посттравматического стрессового расстройства. Это выходит далеко за пределы самоубийства", — заявила помощница прокурора Келси Гилл.

Напомним, спустя девять лет после убийства в Индии вынесли приговор двум мужчинам на основании "свидетельств" попугая. Он назвал имя преступника и помог раскрыть резонансное убийство.

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