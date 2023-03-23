Швеція передасть Україні САУ Archer і танки Leopard 2: рішення парламенту

Парламент Швеції (Риксдаг) схвалив пропозицію уряду про передавання Україні нового пакета військової допомоги з артустановками Archer і танкамм Leopard 2.

Про це свідчить рішення Риксдагу від 23 березня.

Згідно з рішенням, швецький уряд може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на 6,2 млрд крон (554 млн євро). Йдеться про танки Leopard 2, САУ Archer, легку протитанкову зброю Robot 57 та боєприпаси.

"Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції", – зауважили в парламенті.

Крім того, швецький парламент дозволив уряду ухвалити рішення про продаж 14-ти систем Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої артустановки AS90.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен 20 березня оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 350 млн дол. Йдеться про боєприпаси для HIMARS, для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери.

Того ж дня ЄС погодив план закупівлі для України мільйона боєприпасів протягом наступних 12-ти місяців на суму 2 млрд євро.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.