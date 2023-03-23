Путін може помститися за рішення МКС: тарологиня назвала один з можливих варіантів

Путін почав грозитися, що РФ передасть Білорусі ядерну зброю, якщо Велика Британія постачатиме Україні снаряди зі збідненим ураном.
Чи може російський диктатор Путін помститися Україні за рішення МКС щодо ордеру на арешт диктатора?
Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.
“Те, що перемовини йдуть, це однозначно. Однак я не бачу реалізації цього сценарію. Тому що саме Росія зволікає. Росія розуміє, що отримає за це на горіхи. Путін може завдавати ударів по Україні, аби помститися. Але у них погано зі зброєю. Доволі напруженою буде ситуація на півночі та півдні. Але спрацює захист”, - розповіла Людмила Хомутовська.
Нагадаємо, що дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ядерні погрози Путіна.
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