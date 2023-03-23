Путін може помститися за рішення МКС: тарологиня назвала один з можливих варіантів

Чи може російський диктатор Путін помститися Україні за рішення МКС щодо ордеру на арешт диктатора?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

“Те, що перемовини йдуть, це однозначно. Однак я не бачу реалізації цього сценарію. Тому що саме Росія зволікає. Росія розуміє, що отримає за це на горіхи. Путін може завдавати ударів по Україні, аби помститися. Але у них погано зі зброєю. Доволі напруженою буде ситуація на півночі та півдні. Але спрацює захист”, - розповіла Людмила Хомутовська.

Нагадаємо, що дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ядерні погрози Путіна.

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