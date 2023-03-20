США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що туди ввійшло

У новому пакеті допомоги є військові катери.

У понеділок, 20 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian.

Пакет буде включає боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери.

Нагадаємо, Білий дім не підтримує ідею припинення вогню в Україні та тимчасового відкладення питання про територіальні кордони. У США зауважують, що такі умови вигідні лише Росії.

Також США підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні.

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