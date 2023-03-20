Німеччина відправила до України БМП Marder - міністр оборони

За словами міністра оборони БМП вже перебувають у дорозі.

У Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише CNN.

За його словами, БМП вже перебувають у дорозі.

Чиновник не розкрив докладних деталей про те, коли саме обіцяні БМП будуть доставлені в Україну.

Зазначимо, Німеччина запевняла, що передасть Україні 40 одиниць такої техніки.

Зброя для України

Нагадаємо, Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги. Увійшли до нього снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ, генератори та намети.

Велика Британія та Франція прагнуть надати українським воїнам додаткову підтримку, яка стане вирішальною на полі бою з російськими загарбниками.

Україна сподівається швидко отримати від європейських партнерів засоби протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155 мм.

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