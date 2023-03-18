США підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні

Про те, що боєприпаси були зроблені у Китаї свідчить, зокрема, аналіз їхнього складу.

Сполучені Штати Америки підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні. Утім, у Штатах досі не знають, чи були вони доставлені безпосередньо Пекіном.

Про це пише Kyodo News.

Як передає видання, Вашингтон завжди готовий вжити заходів, якщо буде підтвердження, що постачання здійснював саме Пекін.

Напередодні офіційні особи США заявили про те, що Вашингтон має розвідувальні дані, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії.

"Це те, за чим ми пильно стежимо і продовжуємо уважно стежити", – сказав представник Держдепартаменту США.

Про те, що боєприпаси були зроблені у Китаї свідчить, зокрема, аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси були знайдені. Також повідомляється, що США вже попередили про це своїх партнерів.

Додамо, що українські та американські представники державної влади провели зустріч у режимі онлайн. Сторони обговорили подальше надання необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

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