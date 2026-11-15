Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Китай прагне скористатися послабленням глобального лідерства США, щоб поступово перебудувати міжнародний порядок під власні інтереси. Водночас Пекін не готовий брати на себе відповідні фінансові та безпекові зобов’язання.

Про це пише The Financial Times.

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«Зустріч АТЕС у є гарною ілюстрацією того, як Китай наголошує на видимості глобальної гармонії, але водночас зменшує простір для справжніх міжнародних дебатів та спільного прийняття рішень», — зазначають журналісти.

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Експерти стверджують, що, підтримуючи багатополярність, Китай зосереджений на конкуренції великих держав. Наприклад, очікується, що справжньою метою саміту АТЕС буде потенційна тристороння зустріч між Сі, Путіним і Трампом, а також двостороння зустріч між лідерами США та Китаю.

«Китай прагне стати провідною державою в Азії та провідною державою на світовій арені. Він хоче поваги до себе та до його основних інтересів і хоче позбутися ліберального ядра міжнародного порядку», — каже директор Китайського центру імені Джона Л. Торнтона в Інституті Брукінгса Раян Хасс.

Аналітики вказують, що від моменту приходу до влади 2012 року, Сі проводить більш наполегливу зовнішню політику, відмовившись від стратегії попередників «ховатися й вичікувати», яка полягала у применшенні зростаючої сили та амбіцій Китаю, щоб не викликати занепокоєння у західних опонентів.

Нагадаємо, раніше заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Уельс підтвердила, що зустріч лідерів відбудеться 19 листопада на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.

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Вона додала, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня порушить питання скорочення ядерних озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський застеріг від можливого повторення Ялтинської конференції. Він заявив, що не хотів би, аби великі держави домовлялися про перерозподіл впливу без участі України.

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