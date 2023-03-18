Високопосадовці України і США провели онлайн-зустріч: про що говорили

Доєднався до розмови і Володимир Зеленський.

Українські та американські представники державної влади провели зустріч у режимі онлайн. Сторони обговорили подальше надання необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Українці поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби армії. Вони подякували владі та народові США за всебічну й потужну підтримку в боротьбі за свободу та повернення миру Європі.

Україну на зустрічі представляли: керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець. Наприкінці до розмови приєднався президент України Володимир Зеленський.

США представляли: радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Нагадаємо, нещодавно Вашингтон анонсував новий пакет безпекової допомоги для України. Його мають оголосити найближчими днями.

У США зробили обурливу заяву щодо України: Сі Цзіньпін їде до Путіна