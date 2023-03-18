Що робитиме Путін після контрнаступу ЗСУ: Фейгін описав, як "вертітиметься" президент РФ

Опозиціонер зазначив, що у випадку з президентом РФ та громадянами країни перемога все виправдає, а поразка – ніколи і нічого.

Як у разі успішного контрнаступу ЗСУ поводитиметься президента Росії Володимир Путін – свою оцінку дав російський правозахисник, адвокат та опозиціонер Марк Фейгін.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Що робитиме Путін, якщо відвалиться ще один шматок якоїсь окупованої території. Скоріш за все, буде ще якийсь резерв для пропагандистських пояснень, як із Херсоном: "Всі питання – не до нас. Все – до Міноборони". На скільки в нього вистачить цих резервів… От по Криму він так зможе сказати? Скоріш за все, вже ні", – вважає Фейгін.

"Якщо йтиметься про якісь шматки територій на півдні чи сході, то ще можна якось сказати, що фронт рухається туди, фронт рухається сюди. Але в цій механіці є така дуже небезпечна тенденція, адже ніхто не збирався воювати туди-сюди, туди-сюди. Все таки збиралися – за два-три дні і все. І цього немає. А терміни йдуть: рік вже минув, пішов другий", – звернув увагу опозиціонер.

Він зазначив, що резерв для таких пропагандистських пояснень не нескінченний і в певний момент вони стануть просто смішними. Після цього росіяни відчують, що Путін – невдаха.

"Якщо буде велика поразка з відвалюванням шматка території, співставна з Харківською операцією на початку вересня – він ще зможе, напевно, якось повертітися. Але далі вже все. Далі це вже виглядатиме смішно. Тому що тільки Китай терором, інвестиціями та економічною підтримкою може рятувати його (Путіна – ред.) владу, але от морально ця основа буде сильно надтріснута. І в народі, і силових структурах, і в еліті буде відчуття невдачі: що Путін – невдаха, він привів до катастрофи, до розорення, до зміни такого спокійного способу життя. І заради чого? Заради поразки, а не заради перемоги. Перемога все виправдає, а поразка – ніколи і нічого", – розповів Фейгін.

Нагадаємо, раніше ще один російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що Путіну потрібна затяжна війна без перемоги чи поразки, адже це дозволить диктатору втримати свою владу. Зараз господар Кремля втрачає контроль над тим, "що відбувається в нього під носом".

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