У Зеленського описали плани Росії щодо війни проти України

Росія планує перевести війну проти України в затяжний формат – пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав у Мережі.

"Завдання Рф – перевести війну в затяжний формат, знизити інтенсивність бойових дій, втягнути у традиційні дискусії, залишитися на частині окупованих територій", – йдеться в заяві Подоляка.

Також читайте Ситуація на фронті і плани ворога: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Саме тому, пояснив він, відбуваються інформаційні провокації, провокації на інших територіях та "чергові посередницькі ініціативи щодо "переговорів".

Нагадаємо, на початку березня голова МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що "криза" в Україні "виходить з-під контролю", та закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про роботу над проєктом "Синергія", в якому викладено бачення України на процес перемовин з РФ та посередників у ньому. Данілов запевнив, що "Мінська-3" не буде.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.