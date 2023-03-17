У Зеленского описали планы России по войне против Украины

Из-за планов агрессора появляются "очередные посреднические инициативы по "переговорам".
Россия планирует перевести войну против Украины в затяжной формат, – объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Об этом он написал в Сети.
"Задача России — перевести войну в затяжной формат, снизить интенсивность боевых действий, втянуть в традиционные дискуссии, остаться на части оккупированных территорий", — говорится в заявлении Подоляка.
Именно поэтому, пояснил он, проходят информационные провокации, провокации на других территориях и "очередные посреднические инициативы по переговорам".
Напомним, в начале марта глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что "кризис" в Украине "выходит из-под контроля", и призвал "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о работе над проектом "Синергия", в котором изложено видение Украины на процесс переговоров с РФ и посредников в нем. Данилов заверил, что "Минска-3" не будет.
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