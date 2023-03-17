У Зеленского описали планы России по войне против Украины

Россия планирует перевести войну против Украины в затяжной формат, – объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в Сети.

"Задача России — перевести войну в затяжной формат, снизить интенсивность боевых действий, втянуть в традиционные дискуссии, остаться на части оккупированных территорий", — говорится в заявлении Подоляка.

Также читайте Ситуация на фронте и планы врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Именно поэтому, пояснил он, проходят информационные провокации, провокации на других территориях и "очередные посреднические инициативы по переговорам".

Напомним, в начале марта глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что "кризис" в Украине "выходит из-под контроля", и призвал "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о работе над проектом "Синергия", в котором изложено видение Украины на процесс переговоров с РФ и посредников в нем. Данилов заверил, что "Минска-3" не будет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.