Путін піде на вибори 2024 року в образі “хранителя” — ЗМІ

Кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами та збереження “традиційних цінностей”.

У Російській Федерації під час президентської кампанії 2024 року чинного господаря Кремля збираються представити як "хранителя традиційних цінностей".

Про це повідомляє видання “Meduza” з посиланням на власні джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Як повідомив співрозмовник видання, в адміністрації Володимира Путіна сформулювали попередні “ідеологічні установки” перед виборчою кампанією, які повинні підкреслювати "моральну перевагу" Росії над іншими країнами. Таку “консервативну ізоляціоністську ідеологію” було розроблено ще до початку повномасштабного вторгнення, наприкінці 2021 року.

Російським виборцям тоді мали намір продавати образ РФ як “держави в собі”, що зберігає традиції та не потребує широкої взаємодії із зовнішнім світом. Тепер ці напрацювання дещо змінили, додавши тему "руского міра", до якого нібито належать багато країн колишнього СРСР.

Ще однією ідеологічною основою кампанії стане розроблений політичним блоком Кремля спільно з просвітницьким товариством “Знання” проєкт "ДНК Росії", який має вивчати так званий “російський світогляд” - значення цього терміну до кінця незрозуміле.

Видання припускає, що “російський світогляд” об’єднує певні "ціннісні константи", "властиві" Росії протягом її історії, а саме "общинність, почуття обов'язку і надмети, екзистенційна стійкість і пріоритет нематеріального над меркантильним".

На закритому семінарі, на якому обговорювалася президентська кампанія Путіна, визначили, що кремлівський диктатор повинен перевершити свої результати 2018 року, коли він отримав 76,69% голосів за явки 67,54% (на виборах 2012-го ці показники були 63,6% голосів за явки 65,34%).

Як відомо, Володимир Путін очолює Російську Федерацію від 1999 року, коли його своїм наступником оголосив перший російський президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках Путін посадив на місце президента свого соратника Дмитра Медведєва, продовжуючи керувати Росією на посаді прем’єр-міністра. На виборах 2024 року Путіна можуть вибрати президентом вп'яте.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, які шанси має Путін на президентських виборах у РФ, якщо ЗСУ здійснять успішний контрнаступ у 2023 році.

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