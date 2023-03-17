Путин пойдет на выборы 2024 года в образе "хранителя" — СМИ

Кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о "нравственном превосходстве" России над другими странами и сохранении "традиционных ценностей".

В Российской Федерации во время президентской кампании 2024 действующего хозяина Кремля собираются представить как "хранителя традиционных ценностей".

Об этом сообщает издание "Meduza" со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента РФ.

Как сообщил собеседник издания, в администрации Владимира Путина сформулировали предварительные "идеологические установки" перед избирательной кампанией, которые должны подчеркивать "нравственное превосходство" России над другими странами. Такая "консервативная изоляционистская идеология" была разработана еще до начала полномасштабного вторжения, в конце 2021 года.

Российским избирателям тогда намеревались продавать образ РФ как “государства в себе”, что сохраняет традиции и не требует широкого взаимодействия с внешним миром. Теперь эти наработки несколько изменили, добавив тему "русского мира", к которому якобы принадлежат многие страны бывшего СССР.

Еще одной идеологической основой кампании станет разработанный политическим блоком Кремля совместно с просветительским обществом "Знание" проект "ДНК России", который должен изучать так называемое "российское мировоззрение" — значение этого термина до конца непонятно.

Издание предполагает, что "российское мировоззрение" объединяет определенные "ценностные константы", "свойственные" России на протяжении ее истории, а именно "общность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

На закрытом семинаре, на котором обсуждалась президентская кампания Путина, определили, что кремлевский диктатор должен превзойти свои результаты 2018 года, когда он получил 76,69% голосов при явке 67,54% (на выборах 2012-го эти показатели были 63,6% голосов при явке 65,34%).

Как известно, Владимир Путин возглавляет Российскую Федерацию с 1999 года, когда его своим преемником объявил первый российский президент Борис Ельцин. В 2008-2012 годах Путин посадил на место президента своего соратника Дмитрия Медведева, продолжая руководить Россией в должности премьер-министра. На выборах 2024 года Путина могут выбрать президентом в пятый раз.

Напомним, ранее эксперт рассказал, какие шансы имеет Путин на президентских выборах в РФ, если ВСУ осуществят успешное контрнаступление в 2023 году.

Читайте также: