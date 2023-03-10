Путин хочет на трон: эксперт рассказал о шансах Путина на выборах

Будущее кремлевского диктатора во многом будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в этом году, убежден Максим Джигун.

В Кремле готовятся к выборам. Там уже обсудили ориентир для выборов 2024 года.

Ожидается, что результаты Путина будут лучше, чем в 2018 году. Хотя сам российский диктатор о своих планах участвовать в кампании не объявлял.

Политический эксперт Максим Джигун в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, какие шансы у Путина на президентских выборах в РФ, если ВСУ осуществят успешное контрнаступление в 2023 году.

"В контексте выборов контрнаступление является очень важным тезисом. Потому что его как смерти боится Путин и понимает, что сейчас стабильность в России очень шаткая. А недавние социологические опросы показывают, что люди все же поддерживают так называемую СВО. В частности 20% готовы в себя во главе отчеканивать "СВО". Но большинство относится к этому нейтрально или нейтрально-положительно. То есть это люди, которые не против проведения специальной военной операции и ее целей. Поэтому будущее Путина будет зависеть во многом от того, как будут разворачиваться события в этом году", – отметил эксперт.

Российский зомбоящик, по словам Джигуна, сможет убедить большинство населения в том, что даже поражение является большим успехом.

"Но с другой стороны, те события, которые происходят в Грузии и Молдове, как раз являются тем планом "Б" для Путина, и в случае откровенного неотвратимого поражения Путину нужно будет активизироваться на других направлениях — возможно, продолжать эскалацию в Грузии или продолжать идею с государственным переворотом в Молдове. То есть он должен продемонстрировать своим гражданам, что хоть какие-то успехи у его страны есть, и он может оставаться на должности. Но с тем уровнем нечестности, непрозрачности выборов, которые проходят в России, так или иначе удержать власть он сможет. Но я надеюсь, что благодаря усилиям Вооруженных сил Украины Путин просто не сможет поучаствовать в них", — резюмировал политический эксперт.

Напомним, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказывал, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление.

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявлял, что проведение украинского контрнаступления сдерживает лишь недостаточное количество вооружения и военной техники западных партнеров.

Читайте также: