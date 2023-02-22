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Арестович спрогнозировал, когда и при каких условиях начнется контрнаступление ВСУ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Арестович спрогнозировал, когда и при каких условиях начнется контрнаступление ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Начало украинского контрнаступления сдерживает только время, необходимое для снабжения западного вооружения и формирования новых военных подразделений.

Для того чтобы ВСУ перешли в контрнаступление не требуется никаких посторонних стимулов. Его сдерживает пока недостаточное количество вооружения и военной техники от западных партнеров.

Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Арестович в беседе с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

“Нас не нужно подгонять, мы [ВСУ] сами рвемся в контрнаступление. Вся эта подгонка упирается только в одно — когда будет вооружение и техника, и когда будут укомплектованы новые соединения на уровне бригад. Когда это будет готово, мы пойдем в контрнаступление”, — считает эксперт.

По его словам, даже погода в этой ситуации имеет второстепенное значение. Однако по его прогнозу, украинское наступление начнется со второй половины весны.

Напомним, западная пресса сообщает, что Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

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Дата публикации
Просмотры
1040
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