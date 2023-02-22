Арестович заявил, что Украина может "решить проблему Приднестровья за трое суток"

Однако экс-советник ОП подчеркнул, что для этого обязательно необходимо согласие Кишинева.

Если Молдова попросят попросить Украину помочь "решить" вопрос с Приднестровьем, Киев не останется в стороне.

Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

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По его словам, Украина может помочь Кишиневу военным путем "зачистить" Приднестровье от оккупантов даже не дожидаясь победы в нынешней войне с РФ.

"Молдова – суверенное государство, и оно само решает, кого просить помочь. Только по решению молдавской власти мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", – убежден Арестович.

Он напомнил, что президент Байден в Варшаве заявил, что поддерживает суверенитет Молдавии, а Приднестровье, как известно, является частью Молдовы. Также глава Белого дома встречался в Варшаве с главой Молдовы Санду.

"Приднестровье расположено на "украинском" берегу реки. Молдавской армии будет сложно форсировать Днестр. Нам гораздо проще. Мы дружественная к Молдове страна и если нас попросят, то не вижу препятствий", — подытожил Арестович.

Напомним, что на прошлой неделе президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе.

Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российский контингент оттуда нужно изгнать. В Кремле пригрозили Молдове из-за такого громкого заявления премьер-министра.

Президент Зеленский объяснил, при каком условии Украина может помочь Молдове с Приднестровьем.

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