Новый премьер Молдовы: Приднестровье должно быть демилитаризовано

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российский оккупационный контингент.

Об этом сообщает tv8.md.

Он призвал соотечественников не игнорировать тот факт, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было бы очень тяжело напасть на нас", – заявил Речан.

По его словам, "левый берег Днестра (непризнанное Приднестровье. – Ред.) должен быть демилитаризован путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей".

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", – заявил молдавский премьер.

Также Речан добавил, что в Молдове идет гибридная война, Москва пытается захватить демократические процессы и изменить европейский курс страны.

Отметим, что Дорин Речан стал новым главой молдавского правительства в четверг, 16 февраля.

Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, в Кишиневе прошел митинг пророссийской партии "Шор".

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Молдове и их возможном влиянии на ситуацию в Украине.

Что известно о Приднестровье

В Приднестровье размещен один российский батальон в составе 412 человек и два батальона воинской части №13962, из примерно 1,5 тыс. военных для охраны боеприпасов в селе Колбасная. Этот склад является одним из самых больших в Европе.

Отметим, что до 1940 г. часть территории Приднестровья находилась в составе РСФСР. В 1924 году на этой территории была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 1940 году, после аннексии Бессарабии Советским Союзом МАССР присоединили к новосозданной Молдавской ССР. Северо-восточные районы МАССР вернули в состав Одесской области Украины.

Война в Приднестровье – одна из первых в серии конфликтов на постсоветском пространстве. Она продолжалась с марта по август 1992 года.

На территории Приднестровья, по данным переписи 2004 года, почти 30% населения украинцы.

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