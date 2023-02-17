Парламент Молдовы избрал нового премьер-министра

В состав правительства войдут четыре новых министра.
В четверг, 16 февраля, парламент Молдовы избрал Дорина Речана новым главой правительства. Кандидатуру поддержало большинство депутатов — 62 голоса "за".
Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Новая команда Кабинета министров состоит из десяти мужчин и семи женщин. В состав правительства войдут четыре новых министра:
- Вероника Сирецяну – министр финансов;
- Вероника Михайлов-Морару – министр юстиции;
- Лилия Дабиджа – министр инфраструктуры и регионального развития;
- Виктор Парликов – министр энергетики.
Напомним, после массированной ракетной атаки РФ по Украине 16 февраля в Молдове обнаружили обломки ракеты. На прошлой неделе произошла похожая ситуация.
В пятницу, 10 февраля, в ходе российского обстрела Украины две ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг пересечения молдавской границы российскими ракетами "вызовом для НАТО". В тот же день, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку.
Также мы сообщали, что 14 февраля в Молдове заметили разведывательный беспилотник, из-за чего на время закрыли воздушное пространство страны и подняли в небо истребители.
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