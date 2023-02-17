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Парламент Молдовы избрал нового премьер-министра

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Парламент Молдовы избрал нового премьер-министра

Фото: pixabay.com

В состав правительства войдут четыре новых министра.

В четверг, 16 февраля, парламент Молдовы избрал Дорина Речана новым главой правительства. Кандидатуру поддержало большинство депутатов — 62 голоса "за".

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Новая команда Кабинета министров состоит из десяти мужчин и семи женщин. В состав правительства войдут четыре новых министра:

  • Вероника Сирецяну – министр финансов;
  • Вероника Михайлов-Морару – министр юстиции;
  • Лилия Дабиджа – министр инфраструктуры и регионального развития;
  • Виктор Парликов – министр энергетики.
В Молдове избрали нового премьер-министра / © Newsmaker.md
В Молдове избрали нового премьер-министра / Фото: Newsmaker.md

Напомним, после массированной ракетной атаки РФ по Украине 16 февраля в Молдове обнаружили обломки ракеты. На прошлой неделе произошла похожая ситуация.

В пятницу, 10 февраля, в ходе российского обстрела Украины две ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг пересечения молдавской границы российскими ракетами "вызовом для НАТО". В тот же день, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку.

Также мы сообщали, что 14 февраля в Молдове заметили разведывательный беспилотник, из-за чего на время закрыли воздушное пространство страны и подняли в небо истребители.

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Дата публикации
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