Обстрел Харькова: какими ракетами оккупанты атаковали город

Под прицелом окупантов в очередной раз объекты инфраструктуры.
По предварительной информации, вечером четверга, 16 февраля, россияне атаковали Харьков ракетами С-300.
Захватчики ударили по объектам инфраструктуры, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — добавил он.
Напомним, недавно в Харькове раздались по меньшей мере пять мощных взрывов. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Также мы сообщали, что россияне нанесли удар по жилому кварталу Бахмута, используя ствольную артиллерию и РСЗО "Град". В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Читайте также: