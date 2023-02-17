Обстрел Харькова: какими ракетами оккупанты атаковали город

Под прицелом окупантов в очередной раз объекты инфраструктуры.

По предварительной информации, вечером четверга, 16 февраля, россияне атаковали Харьков ракетами С-300.

Захватчики ударили по объектам инфраструктуры, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — добавил он.

Напомним, недавно в Харькове раздались по меньшей мере пять мощных взрывов. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что россияне нанесли удар по жилому кварталу Бахмута, используя ствольную артиллерию и РСЗО "Град". В результате обстрела есть погибшие и раненые.

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