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Обстрел Харькова: какими ракетами оккупанты атаковали город

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1104
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Харькова: какими ракетами оккупанты атаковали город

Оккупанты ударили ракетами по Харькову / Фото: Associated Press

Под прицелом окупантов в очередной раз объекты инфраструктуры.

По предварительной информации, вечером четверга, 16 февраля, россияне атаковали Харьков ракетами С-300.

Захватчики ударили по объектам инфраструктуры, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — добавил он.

Напомним, недавно в Харькове раздались по меньшей мере пять мощных взрывов. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что россияне нанесли удар по жилому кварталу Бахмута, используя ствольную артиллерию и РСЗО "Град". В результате обстрела есть погибшие и раненые.

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Дата публикации
Просмотры
1104
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