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Обстріл Харкова: якими ракетами окупанти атакували місто

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Обстріл Харкова: якими ракетами окупанти атакували місто

Окупанти вдарили ракетами по Харкову / Фото: Associated Press

Під прицілом окупантів вкотре опинилися об’єкти інфраструктури. 

За попередньою інформацією, ввечері четверга, 16 лютого, росіяни атакували Харків ракетами С-300. 

Загарбники били по об'єктах інфраструктури, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - додав він. 

Нагадаємо, нещодавно в Харкові пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. 

Також ми повідомляли, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Бахмута, використовуючи ствольну артилерію та РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. 

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Дата публікації
Перегляди
39
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