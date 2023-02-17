Обстріл Харкова: якими ракетами окупанти атакували місто

За попередньою інформацією, ввечері четверга, 16 лютого, росіяни атакували Харків ракетами С-300.

Загарбники били по об'єктах інфраструктури, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Бахмута, використовуючи ствольну артилерію та РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

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