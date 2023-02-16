Зеленский исключил компромиссы с Россией: "С кем? С Путиным? Нет, нет доверия"

Президент отметил, что Украина хочет гарантий безопасности и любые "территориальные компромиссы сделают нас слабее".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности каких-либо компромиссов по территориям государства в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC.

Глава государства пояснил, что пойти на компромисс в вопросах земель будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться".

Зеленский подчеркнул – единственное, что приблизит мир, это западное оружие.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее... Дело не в самом компромиссе... Чего бы нам этого бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни... Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – объяснил президент Украины.

Напомним, накануне Зеленский заявил о важности весны 2023 года, которая должна стать началом на пути к победе Украины в войне.

Президент Украины также сообщил о начале нового наступления России, и что вражеские атаки происходят сразу на нескольких направлениях. Зеленский убежден, что ВСУ смогут остановить продвижение противника.

Заметим, по мнению американского генерала Марка Милли, ни украинская, ни российская армии не добьются своих военных целей, поэтому сядут за стол переговоров.

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