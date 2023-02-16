Новое наступление России уже началось - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что передача Украине оружия ускорит наступление мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление России уже началось.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Президент отметил, что российские атаки происходят сразу в нескольких направлениях. Он убежден, что украинские защитники смогут остановить продвижение российских окупантов. Также президент призвал Запад скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

"Российские атаки уже происходят по нескольким направлениям", — объяснил президент.

Президент подчеркнул, что единственное, что ускорит мир – это оружие, поскольку только такие условия понимает Россия.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия", — сказал президент.

Наступление России на Украину

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье сообщил, что Россия готовится к новому наступлению на территорию Украины. Под угрозой также может оказаться Киев.

Генштаб ВСУ 15 февраля сообщал, что российские оккупанты существенно продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж считает, что у РФ нет такого ресурса для наступления, как это было 24 февраля 2022 года.

Читайте также: