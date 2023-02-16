Новий наступ Росії вже почався – Зеленський

Зеленський наголосив, що передавання Україні зброї прискорить настання миру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

Президент зазначив, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Він переконаний, що українські захисники зможуть зупинити просування російських окупантів. Також президент закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння.

"Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", – пояснив президент.

Президент наголосив, що єдине, що прискорить мир – це зброя, оскільки тільки такі умови розуміє Росія.

"Звісно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія", — сказав президент.

Наступ Росії на Україну

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті повідомив, що Росія готується до нового наступу на територію України. Під загрозою 2023 року також може бути Київ.

Генштаб ЗСУ 15 лютого повідомляв, що російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж вважає, що в РФ немає такого ресурсу для наступу, як це було 24 лютого 2022 року.

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