На сході — цілодобові атаки: Маляр повідомила про втрати ворога

Українські бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат.

На сході України триває наступ ворога. Наразі там точаться цілодобові атаки, тож ситуація залишається напруженою.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат"", — зазначила Маляр.

За її інформацією, в деяких штурмових загонах ПВК “Вагнер” та підрозділах 2 АК втрати окупантів становлять до 80% особового складу. Вони практично не евакуйовують поранених та взагалі не вивозять загиблих.

За словами заступниці міністра оборони, внаслідок цього серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України суттєво знизився рівень довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих “загонів смертників” – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", — зазначила Маляр.

Зокрема тільки один начальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль “загонів смертників”, вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", — додала Маляр.

Нагадаємо, протягом доби 15 лютого РФ завдала 17 авіаційних ударів, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Наразі противник суттєво зосереджує основні зусилля на наступах на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Також ворог розгорнув потужний наступ на Лиманському напрямку.

Читайте також: