На востоке — круглосуточные атаки: Маляр сообщила о потерях врага

Украинские бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери.

На востоке Украины продолжается наступление врага. Сейчас там идут круглосуточные атаки, поэтому ситуация остается напряженной.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери", — отметила Маляр.

По ее информации, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2-го АК потери оккупантов составляют до 80% личного состава. Они практически не эвакуируют раненых и вообще не вывозят погибших.

По словам заместителя министра обороны, в результате среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины существенно снизился уровень доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

"Все больше российских военнослужащих осознают, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" — подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно понесут большие боевые и санитарные потери", — отметила Маляр.

В частности, только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

"Попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль отрядов смертников, прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни единого выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы", — добавила Маляр.

Напомним, в течение суток 15 февраля РФ нанесла 17 авиационных ударов, в результате чего есть раненые и погибшие.

В настоящее время противник существенно сосредотачивает основные усилия на наступлениях на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также враг развернул мощное наступление на Лиманском направлении.

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