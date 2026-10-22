Зеленський відповів, чи має особистий конфлікт із Трампом

Зеленський висловився про напруженість із Трампом / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що не має особистого конфлікту з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

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Журналісти видання зауважили, що у розмові з ними Зеленський обрав примирливий тон на адресу Трампа. Він заявив, що напруженість «не пов’язана з особистостями», але попередив, що Путін не має наміру зупиняти війну.

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«Моє ставлення до Путіна цілком чітке. Я вважаю, що якщо ми скасуємо санкції, то зробимо його сильнішим. Це не є чимось особистим у стосунках між мною та президентом Трампом, і, звісно, ​​я виступаю проти будь-якого скасування санкцій», — пояснив Зеленський.

Раніше у The New York Times повідомляли, що Віткофф і Кушнер дорікнули Зеленському його публічними відповідями на критику Трампа та дали зрозуміти, що американський президент був розлючений його висловлюваннями.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що «настав час для України обрати нового президента». Також він закликав усунути Зеленського від мирного процесу.

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