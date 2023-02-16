Эксперт объяснил, почему Китай не будет терпеть "быкование" России с ядерным оружием

Ядерные угрозы Кремля негативно влияют на стабильную ситуацию на биржах, в том числе и на китайских.

Среди стран, входящих в так называемый "ядерный клуб", даже дружественный к России Китай будет сдерживать Кремль от угроз применить оружие стратегического назначения.

Такое мнение в прямом эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, угрозы РФ применить ядерное оружие уже повлияли на котировки на биржах, в частности, на Шанхайской бирже, а также в Индии — еще одном, казалось бы, дружественном к РФ ядерном государстве.

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“Деньги любят тишину, это незыблемое правило. Россия сколько угодно может "быковать", но до определенного момента", — отметил эксперт.

Сергей Грабский напомнил сцену из российского фильма "Брат-2", в которой говорилось, что всем все равно, какие у кого дела до того момента, пока в этом незадействованы деньги.

"Россияне могут выводить свои корабли, демонстрировать готовность, бряцать ржавым оружием, но не больше", — резюмировал он.

Напомним, российские корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет начали выходить в море. Похожие военные суда Северного флота регулярно выходили в море еще в советские времена.

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