США готовы применить ядерное оружие: известно, при каком условии

Угроза наступления со стороны Северной Кореи растет
Сполучені Штати Америки готові застосувати ядерну зброю в тому випадку, якщо Північна Корея наважиться на напад. На тлі зростаючої загрози Сеул намагається отримати більше гарантій від Вашингтона.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише DW.
Остін пообіцяв, що США "прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", йдеться в ньому.
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Сеул домагається від Вашингтона більше гарантій через потенційну загрозу з боку сусідньої країни.
Раніше стало відомо, що два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону ППО Південної Кореї.
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