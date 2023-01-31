У Пентагоні пояснили, за яких умов США готові застосувати ядерну зброю

Сполучені Штати Америки готові застосувати ядерну зброю у випадку, якщо Північна Корея наважиться на напад. На тлі наростаючої загрози Сеул намагається отримати більше гарантій від Вашингтона.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише DW.

"Остін пообіцяв, що США "прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.

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Сеул домагається більших гарантій від Вашингтона через потенційну загрозу від країни-сусіда.

Раніше стало відомо, два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Південної Кореї. Військові Південної Кореї у відповідь підняли в повітря винищувачі.

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