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"Готуються": Гайдай викрив наміри росіян на східному фронті в лютому

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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"Готуються": Гайдай викрив наміри росіян на східному фронті в лютому

Луганська область, наслідки дій РФ / Фото: Сергій Гайдай

Окупанти бояться, що місцеві передають ЗСУ інформацію про їхнє розташування.

Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій в Луганській області в лютому.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Посадовець припускає, що "свіжомобілізованих" росіян, які саме завершують так звану "підготовку", перекинуть саме на Луганщину. 

"Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. Наступного місяця саме завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину", - висловився Гайдай.

За його словами, окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: "або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення".

"Депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Рашисти бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що в окупантів було достатньо часу, щоб ретельно закріпитися в регіоні, вони все замінували. Гайдай пояснив, що у росіян немає "яскравої тактики чи стратегії", але їх дуже багато і це є проблемою. 

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Дата публікації
Перегляди
1873
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