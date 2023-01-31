"Готуються": Гайдай викрив наміри росіян на східному фронті в лютому

Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій в Луганській області в лютому.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Посадовець припускає, що "свіжомобілізованих" росіян, які саме завершують так звану "підготовку", перекинуть саме на Луганщину.

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"Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. Наступного місяця саме завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину", - висловився Гайдай.

За його словами, окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: "або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення".

"Депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Рашисти бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що в окупантів було достатньо часу, щоб ретельно закріпитися в регіоні, вони все замінували. Гайдай пояснив, що у росіян немає "яскравої тактики чи стратегії", але їх дуже багато і це є проблемою.

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