Курс валют в Україні 31 січня: скільки коштують долар і євро

В той час, як долар за офіційним курсом зберігається на рівні 36,56 грн, євро "скаче" в ціні.

Сьогодні, 31 січня, в Україні зберігається офіційний курс долара, встановлений 21 липня 2022 року на рівні 36,56 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 39,87 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,47 (+3 коп.)

В обмінниках долар продають переважно по 40,40 грн. Купують за 40,30 грн.

За євро в обмінниках пропонують переважно 43,45 грн. Продають за 43,60 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" — 39,70 грн — 40,20 грн.

"Ощадбанк" — 40,20 грн — 40,85 грн.

"Райффайзен Банк" — 39,90 грн — 40,55 грн.

Пумб — 40.00 грн — 41.00 грн.

"Укрексімбанк" — 40,10 грн — 40,60 грн.

Курс євро в банках

"ПриватБанк" - 42,45 грн - 43,45 грн.

"Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн.

"Укрексімбанк" - 43,00 грн - 43,80 грн.

"Райффайзен" - 43,00 грн - 43,80 грн.

ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.

Курс злотого в банках

"Приватбанк" - 8,41 грн - 9,26 грн,

"Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,

"Укрексімбанк" - 8,80 грн - 9,30 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

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