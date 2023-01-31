Курс валют в Україні 31 січня: скільки коштують долар і євро

В той час, як долар за офіційним курсом зберігається на рівні 36,56 грн, євро "скаче" в ціні.
Сьогодні, 31 січня, в Україні зберігається офіційний курс долара, встановлений 21 липня 2022 року на рівні 36,56 грн.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс валют НБУ
Курс долара
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро - 39,87 (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий - 8,47 (+3 коп.)
В обмінниках долар продають переважно по 40,40 грн. Купують за 40,30 грн.
За євро в обмінниках пропонують переважно 43,45 грн. Продають за 43,60 грн.
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" — 39,70 грн — 40,20 грн.
- "Ощадбанк" — 40,20 грн — 40,85 грн.
- "Райффайзен Банк" — 39,90 грн — 40,55 грн.
- Пумб — 40.00 грн — 41.00 грн.
- "Укрексімбанк" — 40,10 грн — 40,60 грн.
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" - 42,45 грн - 43,45 грн.
- "Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн.
- "Укрексімбанк" - 43,00 грн - 43,80 грн.
- "Райффайзен" - 43,00 грн - 43,80 грн.
- ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.
Курс злотого в банках
- "Приватбанк" - 8,41 грн - 9,26 грн,
- "Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,
- "Укрексімбанк" - 8,80 грн - 9,30 грн,
- "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.
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