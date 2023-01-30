В Україні можуть зрости тарифи на комуналку: коли та чому

Уряд України перегляне тарифи на комунальні послуги після опалювального сезону. Підвищити ціни можуть, щоб підняти зарплати енергетикам, які відбудовують енергосистему, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

Про це заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону.

За його словами, в уряді розробляють програму, яка буде займатися питанням тарифів та визначить, як стабілізувати ринок і повернутися до підвищення тарифів. Але це вже після закінчення опалювального сезону.

"Ми з вами повинні врахувати, що в енергетиці працює велика кількість людей і вони теж живуть у цій країні і потребують відповідної компенсації за свій труд. І це потрібно хоча б для того, щоб оперативні бригади могли виїжджати на місця та робити ремонти, щоб закуповувався необхідний аварійний запас, бо ці всі витрати теж зросли", – пояснив очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Як повідомлялося, борги за комуналку, які накопичились у воєнний час, планують розтермінувати або списати. Саме таке рішення готують народні депутати. Рішення про списання чи реструктуризацію боргів планують ввести у вигляді змін до законодавства.

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